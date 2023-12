C’est la fête à Génelard pour le Théléthon Salle polyvalente de Génelard Génelard Catégories d’Évènement: Génelard

C'est la fête à Génelard pour le Théléthon

Samedi 9 décembre, 19h00
Salle polyvalente de Génelard

Venez nombreux participer à la soirée au profit du Téléthon.

Inscription obligatoire. Salle polyvalente de Génelard rue de la gare 420 génelard Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:59:00+01:00

