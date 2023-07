Assistez à la conférence « La Renaissance dans le Pays d’Epinal » Salle polyvalente de Frizon Frizon Catégories d’Évènement: Frizon

Vosges Assistez à la conférence « La Renaissance dans le Pays d’Epinal » Salle polyvalente de Frizon Frizon, 15 septembre 2023, Frizon. Assistez à la conférence « La Renaissance dans le Pays d’Epinal » Vendredi 15 septembre, 20h00 Salle polyvalente de Frizon Participation libre La Renaissance, période faste où artistes et puissants se côtoyaient, a eu un impact sur le paysage artistique du Pays d’Epinal. Nous vous relaterons cette histoire. Salle polyvalente de Frizon 21 allée des Maronniers 88440 Frizon Frizon 88440 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:15:00+02:00

