16h : diaporama de présentation des espèces – 17h30 balade crépusculaire Salle polyvalente de Die boulevard du ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Le groupe local du Diois de la LPO AuRA vous invite à venir à la rencontre de tout ce petit monde ailé qui « veille » sur nous pendant que nous dormons.

Cela se passe à Die en deux étapes :

– D’abord à la salle Polyvalente où, à 16h, Sylvie et Bernard Frachet présenteront un diaporama des 8 espèces : leurs caractéristiques et leurs chants, qui sera suivi d’une discussion.

– Ensuite, une balade crépusculaire à partir de 17h30 jusqu’à 19h30 ou 20h selon les motivations et les envies.

Si la météo est pluvieuse, nous nous organiserons autrement. après le diaporama.

