Concert : 1ère édition de la fête de la musique à Démouville salle polyvalente de Démouville, 21 juin 2023, Démouville.

La commune de Démouville organise sa 1ère édition de la fête de la musique le 21 juin en partenariat avec le Café de la Place et le restaurant d’application de l’IMPro de Démouville ! Vous aussi venez faire de la musique dans la ville !

Au programme :

– 16h : Le bus à Bretelles, un spectacle à danser pour les enfants par Bretelles et compagnie

– 17h15 : La Fanfare de Mondeville fait jouer ses plus jeunes musiciens

– 18h : la Chorale évasion donne son concert

– 18h30 : Le groupe Trabant

– 20h : Le groupe Lads in the kitchen

Buvette et restauration sur place

Evénement gratuit et ouvert à tous

salle polyvalente de Démouville rue du bout de là-basdémouville Démouville 14840 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©Mairie de Démouville