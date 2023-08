Exposition « La vigne et le vin » Salle polyvalente de Dampierre-sous-Bouhy Dampierre-sous-Bouhy Catégories d’Évènement: Dampierre-sous-Bouhy

Exposition « La vigne et le vin » 16 et 17 septembre Salle polyvalente de Dampierre-sous-Bouhy Entrée libre Découvrez l'exposition « La vigne et le vin » à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Les cartes géographiques, les documents photographiques, les outils de vigneron et le panneaux pédagogiques vous permettront de découvrir le travail de la vigne.

Dimanche après-midi, une animation avec le retour des vendangeurs et la présentation du vin de vigne de Bouhy est organisée. Salle polyvalente de Dampierre-sous-Bouhy 30 Grande Rue 58310 Dampierre-sous-Bouhy

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

