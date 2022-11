Vacances de rêve salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois Catégories d’évènement: Coussay-les-Bois

Vienne

Vacances de rêve salle polyvalente de Coussay les Bois, 26 novembre 2022, Coussay-les-Bois. Vacances de rêve Samedi 26 novembre, 20h30 salle polyvalente de Coussay les Bois

inscription sur réservation, voir mairie 05.49.86.23.54 ou le jour même

Pièce de théâtre salle polyvalente de Coussay les Bois 20 chemin des Préaux Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Pièce de théâtre par le Théâtre Populaire Pictace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Coussay-les-Bois, Vienne Autres Lieu salle polyvalente de Coussay les Bois Adresse 20 chemin des Préaux Ville Coussay-les-Bois lieuville salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois Departement Vienne

salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coussay-les-bois/

Vacances de rêve salle polyvalente de Coussay les Bois 2022-11-26 was last modified: by Vacances de rêve salle polyvalente de Coussay les Bois salle polyvalente de Coussay les Bois 26 novembre 2022 Coussay-les-Bois salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois

Coussay-les-Bois Vienne