Visite de la salle polyvalente de Ciboure (64) Jeudi 1 décembre, 18h00 Salle polyvalente de Ciboure, chemin des Barthes

inscription

Cette visite est organisée en partenariat avec la mairie de Ciboure, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Odéys, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et le Pavillon de l’architecture. Salle polyvalente de Ciboure, chemin des Barthes 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Vincent CANDAU, architecte de l’agence V2S Architectes, conduira la visite de la salle polyvalente à Ciboure le jeudi 01 décembre à 18h00 et sera accompagné des acteurs du projet : Patrick HOURCADE, charpentier – entreprise Hourcade Charpente,

Laurent LAHIRIGOYEN, menuisier – SARL Laurent LAHIRIGOYEN et

Fabien FOURCADE, gérant – entreprise C2B. Il s’agit de la transformation d’un ancien hangar couvrant des terrains de tennis. Le programme demandait une halle polyvalente ainsi que des services annexes pour des associations (salles de réunions, accueil, sanitaires). L’agence a décidé de rénover la halle et d’y additionner les programmes annexes en structure bois sur tout le long de la façade d’entrée. Il en résulte un grand couvert avec des poutres bois qui marquent l’arrivée dans le bâtiment et des volumes programmatiques distingués comme des « boites » qui s’y glissent dessous. Le projet est lauréat du Palmarès Régional D’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (PRAD’A 2022) et a été présenté au Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine en 2021, dans la catégorie « Réhabiliter un équipement ». Cette visite est organisée en partenariat avec la mairie de Ciboure, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Odéys, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et le Pavillon d’architecture.

