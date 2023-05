Marché des producteurs locaux et de l’artisanat Salle polyvalente de Cheminon, 1 mai 2023, Cheminon.

Marché des producteurs locaux et de l’artisanat Lundi 1 mai, 10h00 Salle polyvalente de Cheminon entrée libre

savons artisanaux, bougies, confitures, sirops, bijoux, pains et spécialités boulangères, rhums arrangés, créations en tricot et crochet, sève de bouleau, biscuits, miel, produits fermiers au lait de chèvre, coutelier forgeron, meubles et objets décoratifs, sculptures et peintures, champagne, pièces de vaisselle, maroquinerie vegan …

Food truck. Buvette et restauration sur place.

Salle polyvalente de Cheminon rue Gabriel Pelletier Cheminon Cheminon 51250 Marne Grand Est comitedesfetes.cheminon@yahoo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00

producteurs artisanat

Comité des fêtes Cheminon