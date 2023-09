SPECTACLE « LEMARQUIS ET MELLE TRIANON » Salle polyvalente de Chasnais Chasnais, 30 septembre 2023, Chasnais.

Chasnais,Vendée

Spectacle d’humour et d’érudition du Siècle des Lumières.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 21:30:00. .

Salle polyvalente de Chasnais

Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire



Humor and erudition show of the Age of Enlightenment

Humor y erudición del Siglo de las Luces

Humorvolles und gelehrtes Spektakel aus der Zeit der Aufklärung

Mise à jour le 2023-09-06 par Vendée Expansion