Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38)
Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38), 24 juin 2023, .
Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Samedi 24 juin, 20h30 Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38)
avec La Bougeotte
Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38) 264, Chemin des Écoliers Salle Polyvalente de Chapareillan, 38530 Chapareillan, France
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-24T20:30:00+02:00
2023-06-25T00:30:00+02:00