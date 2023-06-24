Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38)

Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38), 24 juin 2023, . Concert La Bougeotte Bal Néo-Trad à Chapareillan, samedi 24 juin Samedi 24 juin, 20h30 Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38) avec La Bougeotte Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38) 264, Chemin des Écoliers Salle Polyvalente de Chapareillan, 38530 Chapareillan, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:30:00+02:00

2023-06-25T00:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38) Adresse 264, Chemin des Écoliers Salle Polyvalente de Chapareillan, 38530 Chapareillan, France Age maximum 110 lieuville Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38)

Salle Polyvalente de Chapareillan, Chapareillan (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//