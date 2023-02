LOTO Salle Polyvalente de Buxeuil Buxeuil Catégories d’Évènement: Buxeuil

Vienne

LOTO Salle Polyvalente de Buxeuil, 26 mars 2023, Buxeuil. LOTO Dimanche 26 mars, 12h00 Salle Polyvalente de Buxeuil

Inscriptions et entrée libre

LOTO 26 mars 2023 : Salle polyvalente de Buxeuil – Ouverture des portes 12 h – Début des jeux : 14 h handicap moteur mi Salle Polyvalente de Buxeuil 2 rue de la Galèterie 37160 BUXEUIL Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine Plus de 1200 € de bons d’achat : 400 €, 300 €, 200 €, 100 €, 50 € et de nombreux autres lots de valeur ainsi que des bourriches !

Tarifs : 1 carton 2 €, 6 cartons 10 €, 12 cartons 20 €

PARTIE SPÉCIALE : BON D’ACHAT de 100 €

Tarifs : 2 € le carton, 5 € les 3 cartons

SANDWICHS – PÂTISSERIE – BUVETTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T12:00:00+02:00

2023-03-26T20:00:00+02:00

