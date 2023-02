Projection du film: JOURNAL D’UN EXIL Salle Polyvalente de Buxeuil, 11 mars 2023, Buxeuil.

Projection du film: JOURNAL D’UN EXIL Samedi 11 mars, 16h00 Salle Polyvalente de Buxeuil

Entrée libre sur réservation

Projection du docu-fiction réalisé par Patrick BASSO retraçant l’exil interne des mosellans évacués et réfugiés en Vienne en 1939-1940 suivi d’un échange autour du verre de l’amitié. handicap moteur mi

Salle Polyvalente de Buxeuil 2 rue de la Galèterie 37160 BUXEUIL Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

JOURNAL d’un EXIL

réalisé par Patrick BASSO

Durée 90 minutes

Coproduction :Vià Moselle (Mirabelle TV)

En partenariat avec le Département de la Moselle et le Département de la Vienne

Septembre 1939. À Ludelange en Moselle, Odette a seize ans quand la guerre éclate. Sa famille, son village et toute la région est évacuée pour laisser le terrain aux opérations militaires. Pour elle, comme pour près de 300 000 autres Mosellans, c’est une vie nouvelle qui commence, marquée non seulement par la guerre, mais aussi par cet exil intérieur dans plusieurs départements du sud-ouest de la France.

Reconstitué par des scènes de fiction, le destin à la fois exemplaire et singulier de Odette et sa famille servira de fil rouge à ce film dont le propos est d’évoquer cette page méconnue de l’histoire de France que fut l’évacuation et les expulsions de la Moselle en 1939.

Un diaporama et une exposition des échanges entre communes seront présentés après le film et nous pourrons échanger autour du verre de l’amitié.



