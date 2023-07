Activités physiques et sportives pour Séniors et Retraités Salle Polyvalente de Brichebay Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Activités physiques et sportives pour Séniors et Retraités Salle Polyvalente de Brichebay Senlis, 9 septembre 2023, Senlis. Activités physiques et sportives pour Séniors et Retraités 9 – 30 septembre Salle Polyvalente de Brichebay Cotisations annuelles toutes activités confondues : 60€ La Retraite Sportive Senlisienne propose au sein de la Fédération Française de Retraite Sportive différentes activités pour les Retraités et Séniors qui souhaitent continuer à être actifs :

– marche nordique

– randonnée

– gym douce

– danses

– pétanque

– discgolf

– activ mémoire

Venez nombreux nous rencontrer lors du Forum des Associations pour découvrir ces différentes activités et les différents crénaux et niveaux qui vous seront proposés.

L’association se veut conviviale et des sorties et évènements ludiques sont également organisés tout au long de l’année. Salle Polyvalente de Brichebay Avenue des chevreuils, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « retraitesportive.senlis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T13:00:00+02:00 Retraités Activités physiques Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Salle Polyvalente de Brichebay Adresse Avenue des chevreuils, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 50 Age max 99 Lieu Ville Salle Polyvalente de Brichebay Senlis

Salle Polyvalente de Brichebay Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/