Après-midi jeux de société
Salle polyvalente de Brichebay
Senlis

Senlis Après-midi jeux de société Salle polyvalente de Brichebay Senlis, 30 avril 2023, Senlis. Après-midi jeux de société Dimanche 30 avril, 14h00 Salle polyvalente de Brichebay Entrée gratuite pour tous Nous organisons une après-midi jeux de société le dimanche 30 avril à la salle polyvalente de Brichebay ​entre 14h et 18h vente de jeux sur place. Salle polyvalente de Brichebay Avenue des chevreuils 60300 senlis Senlis 60300 Brichebay Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Lesu00e9cureuilsdebrichebay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle polyvalente de Brichebay
Adresse Avenue des chevreuils 60300 senlis
Ville Senlis
Departement Oise

