Concert avec les Archets Creusois Salle polyvalente de Boussac Boussac, 8 octobre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Le Lions Club Boussac organise un concert de violons et violoncelles le dimanche 8 octobre 2023 à 15h00 à la salle polyvalente de Boussac.

L’association Corde et Compagnie qui est formée par les professeurs du Conservatoire Emile Gouet assure ce concert de soutien.

Les bénéfices seront remis à l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire pour acheter trois instruments qui seront prêtés à une famille défavorisée qui étudie au conservatoire de Boussac.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente de Boussac

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Lions Club Boussac is organizing a violin and cello concert on Sunday, October 8, 2023 at 3:00 pm at the Salle Polyvalente in Boussac.

The Corde et Compagnie association, formed by teachers from the Emile Gouet Conservatory, is organizing this benefit concert.

Profits will be donated to the Conservatoire?s Parents? Association to purchase three instruments, which will be loaned to an underprivileged family studying at the Boussac Conservatoire

El Club de Leones de Boussac organiza un concierto de violín y violonchelo el domingo 8 de octubre de 2023 a las 15:00 horas en la Sala Polivalente de Boussac.

La asociación Corde et Compagnie, formada por profesores del Conservatorio Emile Gouet, organiza este concierto de apoyo.

Los beneficios se destinarán a la Asociación de Padres del Conservatorio para la compra de tres instrumentos que se prestarán a una familia desfavorecida que estudie en el Conservatorio de Boussac

Der Lions Club Boussac organisiert am Sonntag, den 8. Oktober 2023 um 15.00 Uhr in der Mehrzweckhalle von Boussac ein Geigen- und Cellokonzert.

Der Verein Corde et Compagnie, der von den Lehrern des Konservatoriums Emile Gouet gebildet wird, sorgt für dieses Benefizkonzert.

Der Erlös geht an die Elternvereinigung des Konservatoriums, um drei Instrumente zu kaufen, die an eine benachteiligte Familie, die am Konservatorium in Boussac studiert, verliehen werden

