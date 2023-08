ouverture des chapelles et conférence salle polyvalente d’Annot Annot Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Annot ouverture des chapelles et conférence salle polyvalente d’Annot Annot, 16 septembre 2023, Annot. ouverture des chapelles et conférence 16 et 17 septembre salle polyvalente d’Annot L’ADPC organise les journées du patrimoine pour mettre en valeur les chapelles et les maisons historiques annotaines ainsi qu’un conférence sur la Néolithisation du sud de la France . Samedi 16 septembre 10h – 15h30 : ouverture de la Chapelle de Vérimande : Présentation commentée par Cathy Monge*. A partir de 16h : (salle polyvalente ) Conférence de Gilles Loison, archéologue sur la « Néolithisation du sud de la France », suivie d’une démonstration de taille de silex. (Organisée par l’ADPC). de 10h à 12h et de 16h à 19h: Musée regain : exposition « Demeures d’Annot – histoire et famille » Dimanche 17 septembre 10h – 15h30 : Visite de la chapelle de Vers-la-Ville et son environnement (abris sous roche, cultures en terrasses) présentation commentée par Cathy Monge*. 16h : Visite commentée sur Jacques Verdollin dans le parc de la maison de ce dernier. En effet, le parc et les abords de la demeure seront exceptionnellement ouverts au public accueilli par les descendants du député. Découverte de l’ancienne roseraie, des écuries et beaucoup d’anecdotes seront narrées. De 10h à 12h et de 14h à 19h : Musée regain : exposition « Demeures d’Annot – histoire et famille » * : Conseillère municipale déléguée au patrimoine et membre de l’Association de Défense du Patrimoine Local salle polyvalente d’Annot salle polyvalente, promenade vérimande 0420 annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 23 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T20:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 j. fiore Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Annot Autres Lieu salle polyvalente d'Annot Adresse salle polyvalente, promenade vérimande 0420 annot Ville Annot Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville salle polyvalente d'Annot Annot latitude longitude 43.966409;6.663729

