Expo Photo Salle polyvalente Danièle Chammartin Échassières Catégories d’Évènement: Allier

Échassières Expo Photo Salle polyvalente Danièle Chammartin Échassières, 14 octobre 2023, Échassières. Échassières,Allier Expo photo » Des lignes en perspective », architectures.

Vernissage à partir de 18h le samedi..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Salle polyvalente Danièle Chammartin

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Photo exhibition « Des lignes en perspective », architectures.

Opening from 6pm on Saturday. Exposición fotográfica « Des lignes en perspective », arquitectura.

Inauguración el sábado a partir de las 18.00 h. Fotoausstellung « Des lignes en perspective », Architekturen.

Vernissage ab 18 Uhr am Samstag. Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Échassières Autres Lieu Salle polyvalente Danièle Chammartin Adresse Salle polyvalente Danièle Chammartin Ville Échassières Departement Allier Lieu Ville Salle polyvalente Danièle Chammartin Échassières latitude longitude 46.18408;2.933537

Salle polyvalente Danièle Chammartin Échassières Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echassieres/