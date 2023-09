Le jour de la nuit salle polyvalente d’Andabre Rosis, 13 octobre 2023, Rosis.

Rosis,Hérault

Cette manifestation nationale vous permet de redécouvrir la nuit, ses paysages, sa biodiversité et son ciel étoilé..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

salle polyvalente d’Andabre

Rosis 34610 Hérault Occitanie



This national event lets you rediscover the night, its landscapes, biodiversity and starry skies.

Este acontecimiento nacional permite redescubrir la noche, sus paisajes, su biodiversidad y sus cielos estrellados.

Diese nationale Veranstaltung ermöglicht es Ihnen, die Nacht, ihre Landschaften, ihre Artenvielfalt und ihren Sternenhimmel neu zu entdecken.

