Marché de Noël Salle polyvalente d’Aire-la-Ville Aire-la-Ville, 3 décembre 2023, Aire-la-Ville.

Le Marché de Noël d’Aire-la-Ville aura lieu le dimanche 3 décembre 2023 de 10h à 17h dans la salle polyvalente.

Vous y trouverez un peu plus d’une trentaine de stands d’artisanat pure et de gourmandises. Buvette et restauration sur place ainsi qu’un stand pâtisserie au profit d’une Association.

Salle polyvalente d’Aire-la-Ville Chemin de Mussel 7 Aire-la-Ville 1288 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

Sophie Duvillard