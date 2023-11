Foire aux Vins et aux Fromages Salle polyvalente Dadonville Dadonville Catégorie d’Évènement: Dadonville Foire aux Vins et aux Fromages Salle polyvalente Dadonville Dadonville, 11 novembre 2023, Dadonville. Foire aux Vins et aux Fromages 11 et 12 novembre Salle polyvalente Dadonville Dégustation de variétés de fromages, présence de charcutiers, vendeurs de foie gras, chocolat et de thé Salle polyvalente Dadonville Rue de l’Édit de Nantes, Dadonville Dadonville [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 00 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-12T13:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:30:00+01:00 FMACEN045V50BBGD Agenda fromage Détails Catégorie d’Évènement: Dadonville Autres Lieu Salle polyvalente Dadonville Adresse Rue de l'Édit de Nantes, Dadonville Ville Dadonville Lieu Ville Salle polyvalente Dadonville Dadonville latitude longitude 48.14099;2.25436

Salle polyvalente Dadonville Dadonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dadonville/