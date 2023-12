Bourse au jouets et aux livres Salle Polyvalente Crocq, 1 décembre 2023, Crocq.

Crocq,Creuse

Bourse au jouets et aux livres à Corcq

Dépôt des jouets :

Vendredi 1 décembre de 16h30 à 18h et de 19h à 20h à la salle polyvalente

Vente :

Samedi 2 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Dimanche 3 décembre de10h à 12h30

Retour des invendus :

Dimanche 3 décembre de 13h à 14h30.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00

Salle Polyvalente

Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Toy and book fair in Corcq

Toy drop-off:

Friday December 1 from 4.30 pm to 6 pm and from 7 pm to 8 pm at the salle polyvalente

Sale :

Saturday, December 2, 10am to 12:30pm and 2:30pm to 6pm

Sunday December 3rd from 10am to 12:30pm

Return of unsold items :

Sunday, December 3 from 1 pm to 2:30 pm

Feria del juguete y del libro en Corcq

Depósito de juguetes :

Viernes 1 de diciembre de 16.30 a 18.00 h. y de 19.00 a 20.00 h. en la Sala Polivalente

Venta :

Sábado 2 de diciembre de 10.00 a 12.30 h. y de 14.30 a 18.00 h

Domingo 3 de diciembre de 10.00 a 12.30 h

Devolución de los artículos no vendidos :

Domingo 3 de diciembre de 13h a 14h30

Spielzeug- und Bücherbörse in Corcq

Abgabe von Spielzeug :

Freitag, 1. Dezember, von 16.30 bis 18.00 Uhr und von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle

Verkauf:

Samstag, 2. Dezember von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von10 bis 12.30 Uhr

Rückgabe der unverkauften Waren :

Sonntag, 3. Dezember, von 13:00 bis 14:30 Uhr

