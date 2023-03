Concert Intermezzo salle polyvalente Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Concert Intermezzo route du stade salle polyvalente, 1 avril 2023, Craponne-sur-Arzon

2023-04-01 20:30:00

salle polyvalente route du stade

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire . Concert de l’ensemble vocal Intermezzo, dirigé par Eric Masson.

50 choristes, adultes et enfants pour des chansons de la variété française. gilenaction@gmail.com salle polyvalente route du stade Craponne-sur-Arzon

