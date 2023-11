Ma Région Virtuose à Courtillers Salle polyvalente Courtillers, 27 janvier 2024, Courtillers.

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

15h30 – Salle L’Ormeau (45′)

Salga la luna duo guitare et saxophone

Salga la luna (“Que la lune se lève”), c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou, dont l’un a grandi dans l’univers de la chanson et du rock alternatif, et l’autre dans celui du classique, du jazz et de la musique balkanique. Composée de mélodies épurées, parfois teintées de sonorités flamencas, leur musique vous emmène là où vous aurez envie de vous laisser aller…

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’accueil-billetterie de L’Apostrophe, 16 rue Saint-Denis à Sablé-sur-Sarthe.

le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

le mardi de 14h à 18h30

le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30

le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Fermeture du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Billetterie en ligne : www.lentracte-sable.fr

Par téléphone : pendant les horaires d’ouverture au 02 43 62 22 22 (envoi du règlement dans les 72 heures)

Par mail : billetterie@lentracte-sable.fr

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass jeunes, chèque.

ACCESSIBILITE

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous prévenir de votre venue lors de l’achat de vos places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:15:00+01:00

