Les Foulées Coursoises Salle polyvalente Cours, 12 novembre 2023, Cours.

Cours,Deux-Sèvres

La course est ouverte à toute personne, licenciée ou non. Les mineurs (à partir de 16 ans) devront avoir une autorisation parentale.

12km sur routes et chemins avec ravitaillement. Chaussures trail recommandées.

Retrait des dossards de 8h à 9h30 à la salle polyvalente de Cours. Une permanence sera également effectuée le vendredi 10 Novembre au sein de l’enseigne Foulées 79 de 16h30 à 19h (12 rue Jean François Cail, 79000 Niort).

Départ : à 10h à la salle polyvalente de Cours.

Divers : Douches disponibles au Gymnase de Champdeniers-St-Denis.

Pour tous renseignements contacter JAMONEAU Philippe 06 51 73 26 59 ou fouleescoursoises@gmail.com..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Salle polyvalente

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The race is open to all runners, whether or not they hold a racing license. Minors (aged 16 and over) must have parental authorisation.

12km on roads and paths with refreshments. Trail shoes recommended.

Bibs available from 8am to 9.30am at the Salle Polyvalente in Cours. There will also be a registration desk on Friday November 10 at Foulées 79 from 4.30pm to 7pm (12 rue Jean François Cail, 79000 Niort).

Start: 10 a.m. at the Salle Polyvalente in Cours.

Miscellaneous: showers available at the Champdeniers-St-Denis gymnasium.

For further information, please contact JAMONEAU Philippe 06 51 73 26 59 or fouleescoursoises@gmail.com.

La carrera está abierta a todo el mundo, con o sin licencia. Los menores (a partir de 16 años) deben tener autorización paterna.

12 km por caminos y senderos con avituallamiento. Se recomienda calzado de trail.

Los dorsales se podrán recoger de 8:00 a 9:30 en la Sala Polivalente de Cours. También habrá una oficina el viernes 10 de noviembre en Foulées 79 de 16.30 a 19.00 h (12 rue Jean François Cail, 79000 Niort).

Salida: 10 h en la Sala Polivalente de Cours.

Varios: Duchas disponibles en el Gimnasio Champdeniers-St-Denis.

Para más información, póngase en contacto con JAMONEAU Philippe 06 51 73 26 59 o fouleescoursoises@gmail.com.

Das Rennen ist für alle Personen offen, unabhängig davon, ob sie eine Lizenz haben oder nicht. Minderjährige (ab 16 Jahren) benötigen eine Erlaubnis der Eltern.

12 km auf Straßen und Wegen mit Verpflegung. Trail-Schuhe werden empfohlen.

Abholung der Startnummern von 8 Uhr bis 9.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Cours. Am Freitag, den 10. November, findet von 16:30 bis 19:00 Uhr auch eine Sprechstunde bei Foulées 79 (12 rue Jean François Cail, 79000 Niort) statt.

Start: um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle von Cours.

Sonstiges: Duschen stehen in der Sporthalle von Champdeniers-St-Denis zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an JAMONEAU Philippe 06 51 73 26 59 oder fouleescoursoises@gmail.com.

Mise à jour le 2023-09-27 par CC Val de Gâtine