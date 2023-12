La magie de Noël à Cosnac Salle polyvalente Cosnac, 16 décembre 2023, Cosnac.

Cosnac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 18:30:00

Venez découvrir la maison et les ateliers du Père-Noël ! *

Nombreux stands de créateurs, jeu de piste, ateliers créatifs, magie, maquillage, jeux en bois, vente de produits « origine Corrèze »….

Venez découvrir la maison et les ateliers du Père-Noël ! *

Nombreux stands de créateurs, jeu de piste, ateliers créatifs, magie, maquillage, jeux en bois, vente de produits « origine Corrèze »…

Venez découvrir la maison et les ateliers du Père-Noël ! *

Nombreux stands de créateurs, jeu de piste, ateliers créatifs, magie, maquillage, jeux en bois, vente de produits « origine Corrèze »…

.

Salle polyvalente

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Brive Tourisme