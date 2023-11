Vide ta chambre Salle polyvalente Cosnac, 19 novembre 2023, Cosnac.

Cosnac,Corrèze

En parallèle du vide ta chambre, récolte de livres, jeux, affaires de puériculture… au profit de La Croix Rouge.

9h-17h, salle polyvalente. Tarif : 4€ la table (2m X 0.9m). Restauration sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle polyvalente

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At the same time as emptying your room, collect books, games, childcare items… for the benefit of La Croix Rouge.

9am-5pm, salle polyvalente. Price: 4? per table (2m X 0.9m). Catering on site.

Al mismo tiempo que vacías tu habitación, recoge libros, juegos, artículos de puericultura… a beneficio de la Cruz Roja.

de 9 a 17 h, sala polivalente. Precio: 4? por mesa (2m X 0,9m). Catering in situ.

Parallel zur Leerung deines Zimmers, Sammlung von Büchern, Spielen, Kindersachen… zugunsten des Roten Kreuzes.

9h-17h, Mehrzweckhalle. Preis: 4? pro Tisch (2m x 0,9m). Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-20 par Brive Tourisme