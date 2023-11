Concours de Belote – APE de Condat salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix, 24 novembre 2023, Condat-sur-Ganaveix.

Condat-sur-Ganaveix,Corrèze

Concours organisé par l’association des Parents d’Élèves.

Inscription dès 20h , début des parties à 21h.

10 euros par personne et un lot pour chaque participant.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

salle polyvalente

Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Competition organized by the Parents’ Association.

Registration from 8pm, games start at 9pm.

10 euros per person and a prize for each participant.

Refreshments and snacks on site.

Competición organizada por la Asociación de Padres.

Inscripciones a partir de las 20.00 horas, inicio de los juegos a las 21.00 horas.

10 euros por persona y un premio para cada participante.

Refrescos y tentempiés in situ.

Dieser Wettbewerb wird von der Elternvereinigung organisiert.

Anmeldung ab 20 Uhr, Beginn der Partien um 21 Uhr.

10 Euro pro Person und ein Preis für jeden Teilnehmer.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze