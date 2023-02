Voyage au pays des Studios Ghibli Salle polyvalente – Complexe sportif des Deux Ruiseaux Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Spectacle musico-choré-graphique handicap moteur,handicap psychique mi;pi Salle polyvalente – Complexe sportif des Deux Ruiseaux Avenue des Deux ruisseaux 35 135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Kiki la petite sorcière, Le Tombeau des Lucioles, Ponyo sur la Falaise…. C’est en s’inspirant de l’univers musical des maîtres de l’animation japonaise tels que Miyazaki et Takahata, regroupés au sein des studios Ghibli, que ce spectacle est né. Rassemblez des élèves et des professeurs avec toutes sortes d’instruments, montez un orchestre, ajoutez un piano à queue. Les élèves et les professeurs du C.R.I Musique et Danse du Suet vous invitent à venir découvrir cette toute nouvelle création, fruit de longs mois de travail.

