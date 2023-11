CONCERT DE JAZZ Salle polyvalente Colombières-sur-Orb, 11 novembre 2023, Colombières-sur-Orb.

Colombières-sur-Orb,Hérault

Soirée Jazz avec un concert du Larry Browne Trio suivi d’un repas partagé.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Salle polyvalente

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie



Jazz evening with a concert by the Larry Browne Trio followed by a shared meal

Velada de jazz con un concierto de Larry Browne Trio seguido de una comida compartida

Jazzabend mit einem Konzert des Larry Browne Trios, gefolgt von einem gemeinsamen Essen

Mise à jour le 2023-10-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC