réveillon
Dimanche 31 décembre, 20h00
Salle Polyvalente, Colombières-sur-Orb (34)
20/22 €

A partir de 20 H, nous vous offrons, l'apéritif, la musique, les bulles de minuit et la soupe à l'oignon. Buffet partagé : chacun amène un plat salé et (ou) sucré festif. Nombre de places limitées pour le confort de tous.

Inscription obligatoire https://bit.ly/reveillon_taf tafanari@orange.fr

44, Chemin des Gorges
Salle Polyvalente, 34390 Colombières-sur-Orb, France

