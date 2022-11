Setmana Calabraise Salle polyvalente, Colombières-sur-Orb (34)

12 €/10 €

Setmana Calabraise
Samedi 3 décembre 2022
Salle polyvalente, Colombières-sur-Orb (34)

avec Paolo Napoli, Rocco Adduci, Antonio Arvia, Pino Salamone, Daniel et Tafanari

14H00 – 17H00 : STAGES (sur inscription : 06 87 46 01 72)
Chant, danse, tambourin à sonnailles, accordéon diatonique, lira calabraise, et zampogna : Répertoire et techniques calabraises. Tous niveaux. Transmission orale. 
Tarif : 20 €

20H00 : Repas italien sur réservation
Tarif : 15 € • Repas + Bal : 25 € (adhérents et – 25 ans 20 €)

21H30 : SOIRÉE FESTIVE ET POPULAIRE
Avec Totarella et Tafanari. Au menu : énergie, bonne humeur et Tarentelles, Tammuriata, valses, sciotze, cercles de toutes tailles…
Animation danse : Daniele Adduci.
21H30 Tafanari • 22H30 Totarella • Minuit Méga grand boeuf
Tarif : 12 €/10 €

