Concours de belote Salle Polyvalente Chouvigny, 14 octobre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Organisé par Le Comité des fêtes de Chouvigny. Soupe à l’oignon offerte pour clôturer la soirée..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Salle Polyvalente

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Le Comité des fêtes de Chouvigny. Onion soup offered to close the evening.

Organizado por el Comité de fiestas de Chouvigny. Sopa de cebolla para cerrar la velada.

Organisiert von Le Comité des fêtes de Chouvigny. Zum Abschluss des Abends wird Zwiebelsuppe angeboten.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme Val de Sioule