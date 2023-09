Concert de la chorale Gens du pays Salle polyvalente Chevagnes, 14 octobre 2023, Chevagnes.

Chevagnes,Allier

Organisé par l’association Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, spectacle de chant choral mis en scène, vivant, coloré, drôle et plein d’émotions où tous les genres musicaux sont présents..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Chevagnes en Sologne Bourbonnaise association, a lively, colorful, funny and emotional choral singing show featuring all musical genres.

Organizado por la asociación Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, se trata de un espectáculo de canto coral animado, colorista, divertido y cargado de emoción, que presenta todos los géneros musicales.

Organisiert von der Vereinigung Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, inszenierte Choraufführung, lebendig, bunt, lustig und voller Emotionen, bei der alle Musikrichtungen vertreten sind.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office du tourisme de Moulins & sa région