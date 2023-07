FÊTE DE LA TOUR Salle polyvalente – chemin des gorges Colombières-sur-Orb, 4 août 2023, Colombières-sur-Orb.

Colombières-sur-Orb,Hérault

Ami-e Chemin » : ode poétique et théâtralisée en hommage à Nougaro créée et interprétée par Anna C (performance théâtrale et musicale).

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Salle polyvalente – chemin des gorges

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie



Ami-e Chemin »: a poetic, theatrical ode to Nougaro created and performed by Anna C (theatrical and musical performance)

Ami-e Chemin »: una oda poética y teatral a Nougaro creada e interpretada por Anna C (espectáculo teatral y musical)

Ami-e Chemin »: poetische und theatralisierte Ode an Nougaro, kreiert und interpretiert von Anna C (theatralische und musikalische Performance)

