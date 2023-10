Bal Trad Folk Salle Polyvalente, Châteldon (63) Bal Trad Folk Salle Polyvalente, Châteldon (63), 16 décembre 2023, . Bal Trad Folk Samedi 16 décembre, 20h30 Salle Polyvalente, Châteldon (63) Libre au chapeau L’association « CroqueDanseFolk » vous donne rendez-vous, le 16 décembre 2023 à partir de 20 :30, pour un bal dans la salle polyvalente de Châteldon. Pour celles et ceux qui voudraient découvrir les bases des danses de bal trad et folk, un atelier découverte vous sera proposé à partir de 16 :30 : Scottish, Mazurka, Polka, Valse, Rond d’Argenton, Bourrées à 2 et à 3 temps, Cercle circassien, Chapelloise, Tarentelle, Rond du Quercy, Andro, Hanter –Dro … A l’issue des ateliers vous pourrez vous restaurer et vous détendre pour un « repas partagé » où chacun propose mets et boissons de son choix … Les tarifs pour le bal et les ateliers sont libres au « chapeau ». Renseignements : 07 86 74 21 78 mail : « croquedansefolk.chateldon@laposte.net » source : événement Bal Trad Folk publié sur AgendaTrad Salle Polyvalente, Châteldon (63) 16, Rue des Galeries

