Marché de Noël Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône, 17 décembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Plonger au cœur de la magie de Noël! Au programme un marché artisanal de Noël avec des animations pour les grands et les petits. Les enfants auront la joie de rencontrer le père Noël à 11h et 16h. Venez nombreux..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Salle polyvalente

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dive into the magic of Christmas! On the program: a Christmas craft market with entertainment for young and old. Children will have the pleasure of meeting Santa Claus at 11am and 4pm. Come one, come all.

¡Sumérjase en la magia de la Navidad! En el programa: un mercado de artesanía navideña con animaciones para grandes y pequeños. Los niños tendrán la oportunidad de conocer a Papá Noel a las 11:00 y a las 16:00 horas. Vengan todos.

Tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber! Auf dem Programm steht ein weihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt mit Animationen für Groß und Klein. Die Kinder werden sich freuen, den Weihnachtsmann um 11 Uhr und 16 Uhr zu treffen. Kommen Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-11-23 par Montélimar Tourisme Agglomération