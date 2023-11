Braderie Salle polyvalente Chantelle, 17 novembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Braderie organisée par l’association caritative » Entraide et Solidarité »..

2023-11-17 08:30:00 fin : 2023-11-17 17:30:00. .

Salle polyvalente

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Braderie organized by the charity « Entraide et Solidarité ».

Mercadillo organizado por la asociación « Entraide et Solidarité ».

Ausverkauf, organisiert von der Wohltätigkeitsorganisation « Entraide et Solidarité ».

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme Val de Sioule