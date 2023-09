LE MOIS DU DOC – NO LAND’S SONG Salle polyvalente Chanac, 24 novembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

No Land’s Song

Ayat Najafi

2014 – 91 min – Jour 2 Fête – Allemagne, France – VF

En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne sont plus autorisées à se produire en solo, tout au moins devant des hommes… Voulant rendre hommage aux grandes….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Salle polyvalente

Chanac 48230 Lozère Occitanie



No Land?s Song

Ayat Najafi

2014 ? 91 min ? Day 2 Party ? Germany, France – VF

In Iran, since the 1979 revolution, female singers are no longer allowed to perform solo, at least not in front of men… Wanting to pay tribute to the great…

No Land’s Song

Ayat Najafi

2014 ? 91 min ? Día 2 Fiesta ? Alemania, Francia – VF

En Irán, desde la revolución de 1979, a las cantantes ya no se les permite actuar en solitario, al menos no delante de hombres… Queriendo rendir homenaje a las grandes…

Kein Land?s Song

Ayat Najafi

2014 ? 91 min ? Jour 2 Fête ? Deutschland, Frankreich – VF

Im Iran ist es Sängerinnen seit der Revolution von 1979 nicht mehr erlaubt, solo aufzutreten, zumindest nicht vor Männern… In dem Wunsch, eine Hommage an die großen…

Mise à jour le 2023-09-19 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn