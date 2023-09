LE MOIS DU DOC – LYNX Salle polyvalente Chanac, 10 novembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Séance tous publics, dès 8 ans

Lynx

Laurent Gelin

2021 – 82 min – France Télévisions Distribution – Gebeka Films – Suisse, France – VF

Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à tr….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle polyvalente

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Open to all, ages 8 and up

Lynx

Laurent Gelin

2021 ? 82 min ? France Télévisions Distribution – Gebeka Films ? Switzerland, France – VF

In the heart of the Jura mountains, as the winter fog clears, a strange call rings out…

Abierto a todos, a partir de 8 años

Lince

Laurent Gelin

2021 ? 82 min ? France Télévisions Distribution – Gebeka Films ? Suiza, Francia – VF

En el corazón de las montañas del Jura, cuando la niebla invernal se disipa, una extraña llamada resuena en la distancia…

Öffentliche Sitzung, ab 8 Jahren

Luchs

Laurent Gelin

2021 ? 82 min ? France Télévisions Distribution – Gebeka Films ? Schweiz, Frankreich – VF

Im Herzen der Juraberge, während sich die Winternebel lichten, ertönt ein seltsamer Ruf…

Mise à jour le 2023-09-11 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn