Cabaret : Surprises et Désillusion Salle Polyvalente Chanac-les-Mines, vendredi 19 janvier 2024.

Chanac-les-Mines Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Chanac a retrouvé son calme, finis les projets délirants, enfin on le croyait. Cependant, quelques aménagements ont eu lieu, notamment la transformation du Tourlourou, le bistrot légendaire, en supérette dénommée Chopinette.

De nouveaux habitants, certains ne passent pas inaperçus, sont venus s’installer, attirés par la quiétude des lieux. Mais trop de tranquillité engendre la monotonie et un fait divers va mettre l’effervescence dans la commune, on est à deux doigts d’assister à un épisode de violence.

L’agitation est retombée mais notre mairesse qui est toujours prête à embarquer sa commune dans des manifestations hors du commun va relayer un grand événement à Chanac. Mais chut, le dénouement va un peu foirer !!!

Salle Polyvalente

Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



