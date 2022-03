SALLE POLYVALENTE Champagné Champagné Catégories d’évènement: Champagne

Sarthe

SALLE POLYVALENTE Champagné, 1 avril 2022, Champagné. SALLE POLYVALENTE Champagné

2022-04-01 – 2022-04-01

tompette, clarinettes, saxophones et récitants. Le Choeur Résonnances présente son nouveau spectacle ; des Work Songs primitifs au Gospel enflammé, de la comédie musicale au swing débridé, c’est tout l’esprit de l’Amérique qui est présent, au son du piano jazz et des mélodies populaires les plus célèbres. +33 2 43 50 90 93 Des Work Songs primitifs au Gospel enflammé,

