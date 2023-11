Une pause en partage : Préparons Noël Salle polyvalente Champagnac-la-Rivière, 19 novembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

A l’abri du vent et de la pluie venez préparer Noël avec des artisans, des créateurs, commerçants etc… Un beau moment de partage avant le rush des fêtes de fin d’année !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:30:00. .

Salle polyvalente

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sheltered from the wind and rain, come and prepare for Christmas with craftsmen, designers, shopkeepers, etc… It’s a great way to share before the holiday rush!

Al abrigo del viento y la lluvia, venga a prepararse para la Navidad con artesanos, diseñadores, comerciantes, etc. Es una buena manera de reunirse antes del ajetreo festivo

An einem wind- und regengeschützten Ort können Sie sich mit Handwerkern, Designern, Händlern usw. auf Weihnachten vorbereiten. Ein schöner Moment des Teilens vor dem Ansturm auf die Feiertage!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Ouest Limousin