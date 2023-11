Concert de musique Irlandaise traditionnelle Salle polyvalente Chameyrat, 25 novembre 2023, Chameyrat.

Chameyrat,Corrèze

Concert de musique Irlandaise traditionnelle avec le Groupe The Rovin’Frogs – Ambiance Pub – Irish music – Trad – Pub songs -.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle polyvalente

Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert of traditional Irish music with the group The Rovin’Frogs – Pub atmosphere – Irish music – Trad – Pub songs –

Concierto de música tradicional irlandesa con el grupo The Rovin’Frogs – Ambiente de pub – Música irlandesa – Trad – Canciones de pub –

Konzert mit traditioneller irischer Musik mit der Gruppe The Rovin’Frogs – Pub-Atmosphäre – Irish music – Trad – Pub songs – – Irish music – Trad – Pub songs –

