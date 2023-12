Marché de Noël Salle Polyvalente Chamboulive, 4 décembre 2023, Chamboulive.

Chamboulive,Corrèze

Marché de Noël – Venez passer un bon moment et découvrir des exposants / artisans locaux !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Salle Polyvalente

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market – Come and have a good time and discover local exhibitors and artisans!

Mercado de Navidad – ¡Venga a divertirse y a descubrir los expositores y artesanos locales!

Weihnachtsmarkt – Verbringen Sie eine gute Zeit und entdecken Sie lokale Aussteller / Kunsthandwerker!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze