Contes d'ici et d'ailleurs Salle polyvalente Chambon-la-Forêt

Loiret Contes d’ici et d’ailleurs Salle polyvalente Chambon-la-Forêt, 17 décembre 2023, Chambon-la-Forêt. Contes d’ici et d’ailleurs Dimanche 17 décembre, 15h00 Salle polyvalente Gratuit Contes d’ici et d’ailleurs Composé de plusieurs contes courts d’environ 15 minutes, ce spectacle est une vraie invitation au voyage.

Kristof Le Garff raconte des histoires choisies au hasard par une main innocente dans le public, avec la parole, des marionnettes et autres accessoires, ainsi que des comptines chantées et de la musique en live. Les contes d’ici et d’ailleurs : contes de fous et de sages

Quelques idées de contes : contes de Nasreddine, N’bolo le lièvre d’Afrique, Itar Pétar, Le pot de miel… Salle polyvalente CHAMBON LA FORET, route de rilly Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00 conte marionnettes

