Celtik’raic Salle polyvalente Chambon-la-Forêt, 12 novembre 2023, Chambon-la-Forêt.

Celtik’raic Dimanche 12 novembre, 16h30 Salle polyvalente 13€

Découvrez les influences des musiques du monde à travers un voyage auditif exceptionel.

Avec Aude Prieur aux flûtes et à la direction artistique, Matthias Boudeau à l’accordéon chromatique, Florence Schleiss à la harpe celtique et Johan Cortes à la batterie, Celtik’raic a un répertoire de compositions et d’arrangements modernes folk où se mélangent des influences de musique celtique, musiques du monde, jazz, rock et qui laisse une grande place à l’improvisation.

Salle polyvalente CHAMBON-LA-FORËT, route de Rilly Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire musikachambon@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

musique celtique musiques du monde

Clodelle Claudine