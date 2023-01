Bal concert cajun Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73)

Bal concert cajun Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73), 27 janvier 2023, . Bal concert cajun Vendredi 27 janvier, 21h00 Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73)

Entrée libre – au chapeau

avec JOHN QUI SAUTE Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73) 129, Avenue du Parc Salle Polyvalente, 73190 Challes-les-Eaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40628 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cajun Music des Savoie organise un bal-concert le 27 janvier à 20h45 avec le groupe JOHN QUI SAUTE, groupe de zarico connu en France et à l’étranger pour s’être produit dans de grands festivals et entre autres cet été à Jazz à Vienne. Le groupe JOHN QUI SAUTE est composé de musiciens issus d’un univers « rock » et « soul » qui se sont spécialisés dans le Zydeco. C’est une musique populaire jouée en Louisiane par les noirs et les créoles. L’indispensable frottoir apporte la note de singularité à cette musique entraînante. Ça va déménager ! La sortie d’un nouvel album « Zarico Me » avec 11 titres originaux de JQS est prévue pour cette fin janvier. A suivre… Une initiation ou perfectionnement de la danse chacha et zarico chacha est prévue en début de concert. source : événement Bal concert cajun publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T21:00:00+01:00

2023-01-28T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73) Adresse 129, Avenue du Parc Salle Polyvalente, 73190 Challes-les-Eaux, France Age maximum 110 lieuville Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73)

Salle Polyvalente, Challes-les-Eaux (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//