CLAPOTI Salle polyvalente Cesseras, 18 novembre 2023, Cesseras.

Cesseras,Hérault

SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS

La Compagnie CONTRASTE proposera « CLAPOTI », un spectacle pour les plus jeunes autour de l’univers aquatique : danse, musique et images..

2023-11-18

Salle polyvalente

Cesseras 34210 Hérault Occitanie



SHOW FOR TODDLERS

Compagnie CONTRASTE presents « CLAPOTI », a show for the very young based on the world of water: dance, music and images.

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS PEQUEÑOS

La Compagnie CONTRASTE presentará « CLAPOTI », un espectáculo para los más pequeños basado en el mundo del agua: danza, música e imágenes.

SCHAUSPIEL FÜR DIE ALLERKLEINSTEN

Die Compagnie CONTRASTE wird « CLAPOTI » anbieten, eine Show für die Jüngsten rund um die Welt des Wassers: Tanz, Musik und Bilder.

