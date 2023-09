Atelier en famille : « Frappe de monnaies antiques » Salle polyvalente Cébazan, 17 septembre 2023, Cébazan.

Atelier en famille : « Frappe de monnaies antiques » Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle polyvalente Gratuit. Entrée libre. Sur inscription.

À l’aide d’une mallette pédagogique contenant tout l’outillage nécessaire, apprenez de façon ludique à réaliser des monnaies en argile à la manière antique et repartez avec « votre trésor ». Cet atelier est animé par Virginie Thouvenot, médiatrice culturelle du Service éducatif de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Salle polyvalente 3 rue du 8 Mai 1945, 34360 Cébazan Cébazan 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 02 09 [{« type »: « email », « value »: « domaine.roueire@cc-sud-herault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 25 00 25 »}] La salle polyvalente de Cébazan est une infrastructure de sports et de loisirs au service de la communauté. Située en plein cœur du village, elle accueille des événements sportifs, des concerts, des expositions et des manifestations culturelles. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Carine Hullo