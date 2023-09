Cet évènement est passé « Cébazan antique », une exposition d’objets gallo-romains Salle polyvalente Cébazan Catégories d’Évènement: Cébazan

Hérault « Cébazan antique », une exposition d’objets gallo-romains Salle polyvalente Cébazan, 17 septembre 2023, Cébazan. « Cébazan antique », une exposition d’objets gallo-romains Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle polyvalente Gratuit. Entrée libre. En parcourant les chemins autour de Cébazan, le promeneur qui a un tant soit peu l’œil attentif peut repérer des vestiges qui semblent venir du fond des âges.

Ces morceaux de poteries, restes d’armes ou de bijoux révèlent la présence très ancienne d’habitations sur notre territoire. Cette exposition propose de voir un certain nombre d’objets issus de collections particulières de passionnés locaux des objets commentés et restitués dans leur contexte de l’époque. Salle polyvalente 3 rue du 8 Mai 1945, 34360 Cébazan Cébazan 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 02 09 La salle polyvalente de Cébazan est une infrastructure de sports et de loisirs au service de la communauté. Située en plein cœur du village, elle accueille des événements sportifs, des concerts, des expositions et des manifestations culturelles. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

